Эксперты предрекли Украине экологическую катастрофу

Украина стоит на гране экологической катастрофы из-за потери воды, заявили экологи.

По мнению специалистов, политики продолжают транжирить водные ресурсы и спекулировать на теме экологии вместо того, чтобы решать проблему.

«Мы стоим на грани экологической катастрофы. Украина катастрофически теряет воду. Мало того, что Украина — одна из наименее обеспеченных стран в Европе, так мы еще и очень хищнически относимся к этому ресурсу», — цитирует «112 Украина» президента Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмилу Цыганок в понедельник, 12 октября.

При заигрывании с экологическими вопросами, считают эксперты, может нарушиться баланс. В итоге под ударом окажется и экономика.

Однако, по словам политолога Кирилла Сазонова, хоть Украина и хочет в Европу, она не должна передавать «власть» в руки условной Греты Тунберг.

Еще в прошлом году специалисты предупреждали, что через 25 лет Украина может столкнуться с экологической катастрофой, которая вынудит страну импортировать питьевую воду. По словам ученых, Днепр может обмелеть до критических показателей, а на севере Украины вместо лесов останутся степи.

Так, за последние годы без собственных источников воды остались уже более 800 украинских поселков.