Два человека погибли из-за взрыва газа в жилом доме в Казахстане

В городе Петропавловске на севере Казахстана в результате взрыва газа в пятиэтажном доме погибли два человека, еще десять получили травмы. Об этом в воскресенье, 21 февраля, сообщило агентство «Казинформ».

«По прибытии наблюдали сильное задымление. Сразу эвакуировали трех человек. По пути следования в больницу двое из них скончались», — прокомментировал ситуацию начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области Рамиль Камалов.

По предварительным данным департамента, взрыв газового баллона произошел в кафе, которое располагается на первом этаже здания. Спасатели эвакуировали из дома 120 человек, их разместили в городской школе.

Тушение пожара и поиск людей осложняются сильным задымлением. На месте работают порядка 60 человек и 14 единиц техники.

Ранее в этот день сообщалось, что два человека погибли и еще один пострадал в результате взрыва, который произошел возле подъезда жилого дома в Дрогобыче во Львовской области Украины. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве. Выясняются все обстоятельства инцидента.