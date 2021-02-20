Двое погибли в результате взрыва у подъезда дома во Львовской области

Два человека погибли и еще один пострадал в результате взрыва, который произошел возле подъезда жилого дома в Дрогобыче во Львовской области Украины. Об этом в субботу, 20 февраля сообщает пресс-служба областного управления Нацполиции.

По данным правоохранителей, погибли двое местных жителей возрастом 37 и 40 лет.

«Кроме того, в результате взрыва телесные повреждения получила женщина — она госпитализирована», — говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве. Выясняются все обстоятельства инцидента.

В конце декабря возле одного из ресторанов в Оболонском районе Киева прогремел взрыв. В результате произошедшего было повреждено здание, никто не пострадал. По данным сотрудников полиции, за несколько минут до хлопка к ресторану подошел неизвестный, оставил возле ступенек пакет с неизвестным содержимым и ушел. После этого произошел взрыв.