Один человек пострадал от упавших частей двигателя Boeing в Нидерландах

Двигатель грузового Boeing, вылетевшего из аэропорта Маастрихт, Нидерланды, в Нью-Йорк, во время набора высоты загорелся и взорвался. Куски двигателя упали в окрестностях Меерсена, повреждения получили несколько автомобилей, пострадал один человек, пишет 21 февраля издание Telegraaf.

Пострадавшая женщина получил легкие травмы и была доставлена в больницу.

«Многие люди в Меерсене шокированы, потому что они видели, как в небе пролетел самолет с горящим двигателем», — сказал представитель пожарной службы. Четырехмоторный самолет после выработки топлива приземлился в аэропорту бельгийского города Льеж.

Авиакомпания Longtail Aviation отправила самолет в Льеж для замены сломанного двигателя. По предварительной версии, причиной инцидента мог стать предмет, попавший в двигатель во время полета.

Как только самолет будет осмотрен, он продолжит свой рейс в Нью-Йорк.

Накануне обломки двигателя пассажирского Boeing упали на жилой квартал неподалеку от Денвера, столицы штата Колорадо, США. Лайнер авиакомпании United Airlines с 241 пассажиром на борту выполнял рейс из Денвера в Гонолулу.