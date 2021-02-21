Подозреваемая в убийстве детей москвичка объяснила мотив преступления

36-летняя жительница Москвы Алина Жолобова призналась в убийстве двоих детей. Об этом сообщает РЕН ТВ. По словам женщины, у нее не осталось сил терпеть замечания мужа.

«Это я их убила, я. Я все время не так все делала. Не так убирала, не так готовила. Мужу все не нравилось», — цитирует подозреваемую сайт kp.ru.

Ее муж, который в день трагедии был на работе, вернулся только вечером и предположил, что жена с детьми ушла спать. Позднее в квартиру позвонили врачи, на что мужчина ответил, что не вызывал скорую. Те рассказали, что звонок поступал от женщины.

«Я зашел в комнату, стал аккуратно будить жену, почувствовал, что рука мокрая, это была кровь», — признался супруг подозреваемой.

Тем не менее мужчина заверил, что в семье не было конфликтов. Соседи также называли семью благополучной.

Ранее в этот же день сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело после убийства двух детей в квартире на северо-востоке Москвы. По предварительной информации, 20 февраля в квартире одного из жилых домов по Ясному проезду мать совершила убийство трехлетнего сына и 11-летней дочери, после чего пыталась покончить с собой. Женщину госпитализировали.

Об обнаружении тел девочки 2009 года рождения и мальчика 2017 года рождения стало известно ранее в воскресенье. Прокуратура начала проверку.

Как стало известно РЕН ТВ, в убийстве детей подозревается 36-летняя Алина Жолобова. По информации телеканала, она задушила трехлетнего сына и попыталась свести счеты с жизнью. Обстоятельства смерти девочки неизвестны.