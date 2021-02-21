Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Вильфанд предрек «мужскую» погоду на 23 февраля в европейской части РФ
Мир
Посол РФ в США оценил возможный прогресс в вопросе иранской ядерной сделки
Мир
Антонов спрогнозировал дальнейшие действия США по отношению к России
Мир
Президент Эстонии выступила за ратификацию пограничного договора с РФ
Мир
В ЦПВС заявили о подготовке боевиками провокации в Сирии
Мир
В МИДе не исключили русофобскую активность на фоне успеха российских вакцин
Общество
Возбуждено уголовное дело по факту убийства матерью двух детей в Москве
Мир
В РФПИ назвали способ повысить эффективность вакцин Moderna и Pfizer
Происшествия
В Петербурге пропал восьмилетний ребенок

Возбуждено уголовное дело по факту убийства матерью двух детей в Москве

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следователи возбудили уголовное дело после убийства матерью двух детей в квартире на северо-востоке Москвы, сообщает 21 февраля пресс-служба столичного СУ СК России.

Грубая ошибка: почему органам опеки сложно спасать детей
Эксперты полагают, что виновата система и низкий уровень профессионализма

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух малолетних)», — говорится в заявлении.

Отмечается, что специалисты ведомства работают на месте произошедшего, допрашивают отца и соседей семьи. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

По предварительной информации, 20 февраля в квартире одного из жилых домов по Ясному проезду мать совершила убийство трехлетнего сына и 11-летней дочери, после чего пыталась покончить с собой. Женщину госпитализировали.

Об обнаружении тел девочки 2009 года рождения и мальчика 2017 года рождения стало известно ранее в воскресенье. Прокуратура начала проверку.

Как стало известно РЕН ТВ, в убийстве детей подозревается 36-летняя Алина Жолобова. По информации телеканала, она задушила трехлетнего сына и попыталась свести счеты с жизнью. Обстоятельства смерти девочки неизвестны.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021