Возбуждено уголовное дело по факту убийства матерью двух детей в Москве

Следователи возбудили уголовное дело после убийства матерью двух детей в квартире на северо-востоке Москвы, сообщает 21 февраля пресс-служба столичного СУ СК России.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух малолетних)», — говорится в заявлении.

Отмечается, что специалисты ведомства работают на месте произошедшего, допрашивают отца и соседей семьи. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

По предварительной информации, 20 февраля в квартире одного из жилых домов по Ясному проезду мать совершила убийство трехлетнего сына и 11-летней дочери, после чего пыталась покончить с собой. Женщину госпитализировали.

Об обнаружении тел девочки 2009 года рождения и мальчика 2017 года рождения стало известно ранее в воскресенье. Прокуратура начала проверку.

Как стало известно РЕН ТВ, в убийстве детей подозревается 36-летняя Алина Жолобова. По информации телеканала, она задушила трехлетнего сына и попыталась свести счеты с жизнью. Обстоятельства смерти девочки неизвестны.