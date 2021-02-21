В квартире на северо-востоке Москвы нашли тела двух детей

Прокуратура Москвы проводит проверку по факту обнаружения тел девочки 2009 года рождения и мальчика 2017 года рождения в квартире на северо-востоке Москвы, сообщается 21 февраля на сайте ведомства.

«По предварительной информации, 20 февраля 2021 года в квартире жилого дома на Ясном проезде обнаружены тела малолетних брата и сестры, проживавших с родителями. Их мать доставлена в медицинское учреждение», — говорится в тексте.

Обстоятельства гибели детей выясняются. На место происшествия прибыли прокурор Северо-Восточного административного округа Тимур Брудастов, а также Бабушкинский межрайонный прокурор Артем Тарасов.

Контроль за проверкой поручен прокурору столицы Денису Попову. Отмечается, что по ее результатам будет рассмотрен вопрос о мерах прокурорского реагирования.

Как стало известно РЕН ТВ, 36-летняя мать задушила своего трехлетнего сына, после чего попыталась покончить с собой. Отмечается, что ребенок скончался до приезда медиков. Обстоятельства смерти второго ребенка неизвестны.

11 февраля в Новой Москве 33-летняя многодетная мать отвезла троих детей в лес, раздела догола и бросила умирать на морозе. Дети с различными степенями обморожения были незамедлительно доставлены в детскую городскую больницу.