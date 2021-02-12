В Москве мать раздела догола и бросила на морозе в лесу троих детей

В Новой Москве 33-летняя многодетная мать отвезла троих детей в лес, раздела догола и бросила умирать на морозе. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

Инцидент произошел поздно вечером 11 февраля. О том, что произошло, в правоохранительные органы сообщил очевидец. Трое детей с различными степенями обморожения были незамедлительно доставлены в детскую городскую больницу.

Как уточняет «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, одни из пострадавших малышей в настоящее время находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Как отметили в СК, решившая расправиться со своими детьми мать была также госпитализирована. В скором времени будет проведена проверка ее психического здоровья.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п.п. «а,в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, находящихся в беспомощном состоянии».

В настоящее время следователи устанавливают родственников детей и все обстоятельства произошедшего. Также устанавливаются, в каких условиях и где жили дети.

25 января жительницу приморья заподозрили в убийстве собственной семилетней дочери. По данным следователей, инцидент произошел 23 января в квартире одного из домов на Ленинградской улице города Уссурийска. Там было обнаружено тело ребенка с признаками насильственной смерти. Вместе с погибшей девочкой в квартире находилась 37-летняя мать ребенка, которая находилась в неадекватном психическом состоянии и нуждалась в медицинской помощи.