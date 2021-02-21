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Более 550 тыс. нетрезвых водителей выявили на дорогах России в 2020 году

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Правоохранители выявили свыше 550 тыс. нетрезвых водителей на российских дорогах в 2020 году. Об этом в воскресенье, 21 февраля, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД.

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«Сотрудниками Госавтоинспекции пресечено 550,7 тыс. фактов управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения и отказавшимися от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения», — рассказали в ведомстве.

Как уточняется, более 68 тыс. из них отнесены к уголовной юрисдикции.

По данным МВД, число нетрезвых автомобилистов и возбужденных в их отношении уголовных дел по сравнению с 2019 годом выросло, но незначительно — на 0,3 и 0,6% соответственно. Однако на 5% увеличилось число водителей, у которых регистрировалось наркотическое опьянение, указали в ведомстве.

В отношении нетрезвых водителей возбуждают уголовное дело, если ранее их уже привлекали к административной ответственности за аналогичные действия. Нарушение предусматривает санкцию в виде лишения свободы сроком до двух лет и лишение водительских прав в течение трех лет.

Ранее в феврале департамент транспорта Москвы сообщал, что главной причиной дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди, стали нарушения правил дорожного движения водителями. Там пояснили, что в 2020 году из-за этого произошло свыше 2,5 тыс. ДТП, в результате погибло 140 человек.

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