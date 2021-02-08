Власти Москвы озвучили главную причину ДТП с пострадавшими

Главной причиной дорожно-транспортных происшествий в Москве, в которых пострадали люди, стали нарушения правил дорожного движения водителями. Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Главная причина ДТП с пострадавшими в городе — нарушения правил дорожного движения самими водителями. Несоблюдение дистанции при превышенной скорости», — отметили в Telegram-канале ведомства.

Там пояснили, что в 2020 году из-за этого произошло свыше 2,5 тыс. ДТП, в результате погибло 140 человек. Также из-за водителей, которые игнорировали очередность проезда, произошло более 1,3 тыс. аварий — автомобилисты не уступили дорогу транспорту, имеющему приоритет в движении.

Также водители нередко нарушали правила проезда пешеходных переходов, из-за чего произошло более 900 аварий, и правила перестроения. Кроме того, автолюбители часто садились за руль в нетрезвом виде, осуществляли движение, несмотря на запрещающий сигнал светофора, и выезжали на встречную полосу.

Ранее в феврале стало известно, что два человека пострадали в результате аварии с участием автомобиля каршеринга в Москве. Инцидент произошел на Флотской улице, данные о состоянии пострадавших и причинах произошедшего уточняются.