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ВДВ России проведут в марте два масштабных учения 

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Два масштабных учения с десантированием личного состава и техники и боевой стрельбой проведут в марте Воздушно-десантные войска (ВДВ), сообщили 21 февраля журналистам в Минобороны РФ.

Учения пройдут на полигонах Опук (Крым) и Дубровичи (Рязанская область).

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«Всего к учениям будет привлечено более 3 тыс. военнослужащих ВДВ и около 200 единиц боевой и специальной техники», — рассказали в ведомстве.

Так, на полигоне Опук запланировано проведение командно-штабных учений с гвардейским десантно-штурмовым Кавказским казачьим полком из Ставрополя и гвардейским артиллерийским полком из Анапы.

В ходе маневров отработают десантирование личного состава и техники с последующим захватом объектов условного противника и их обороной до подхода основных сил. Параллельно десантно-штурмовые подразделения ВДВ высадятся на морское побережье из больших десантных кораблей Черноморского флота и затем проведут тренировку по защите побережья от морского десанта условного противника.

На полигоне Дубровичи пройдут полковые тактические учения с гвардейским парашютно-десантным полком из Тулы. После десантирования на парашютах вместе с техникой военнослужащие сначала захватят аэродром условного противника, а затем будут его оборонять.

16 февраля сообщалось, что спецназ российской армии получит бронемашины «Тигр-М» с боевыми модулями «Арбалет-ДМ», способными бороться с беспилотниками.

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