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Спецназ российской армии вооружат способными сбивать БПЛА модулями

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Армейский спецназ оснастят бронемашинами «Тигр-М» с боевыми модулями «Арбалет-ДМ», способными бороться с беспилотниками, рассказали «Известиям» источники в Министерстве обороны.

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В этом году бронемашины поступят в Центральный и Западный военные округа.

В 2020-м военное ведомство сообщало о применении группой спецназа в Краснодарском крае такого вооружения против беспилотников с расстояния до 1,5 км. Учения провели в июле во время крупномасштабной внезапной проверки войск Южного военного округа.

Особенностью модуля с крупнокалиберным пулемётом калибра 12,7 мм считается его полная стабилизация, которая позволяет вести прицельный огонь не только с места, но и при движении машины. Программное обеспечение помогает автоматически захватывать и сопровождать воздушные и наземные цели. БТР противника при помощи «Арбалета» можно обнаружить и опознать днем за 2,5 км, ночью — за 1,5 км.

Как рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин, и в России, и за рубежом проблема защиты от малых дронов всё еще не разрешена.

«Для переносных зенитных ракетных комплексов они являются слишком мелкой целью, а из обычного стрелкового оружия сбить их можно, только если аппараты находятся на близком расстоянии», — объяснил он.

Оснащенный «Арбалетом» «Тигр-М» предназначен для охраны колонн на марше, прикрытия районов развертывания войск и ведения разведки. Крупнокалиберный пулемёт способен эффективно поражать пехоту и лёгкую бронетехнику.

Был разработан и испытан вариант оснащения «Тигра» еще более внушительным по характеристикам боевым модулем с 30-мм автоматической пушкой.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Взялись за «Арбалет»: боевой модуль будет сбивать беспилотники

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