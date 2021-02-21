Пушков спрогнозировал реакцию пользователей на требование WhatsApp

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что пользователи WhatsApp, которые не согласны с новым требованием в условиях его использования, найдут мессенджеру альтернативу. Об этом он написал в субботу, 20 февраля, в Twitter.

«WhatsApp угрожает удалить с 15 мая всех, кто не примет его новые правила. В контексте действий интернет-гигантов, нацеленных на диктат собственных правил игры, это шаг на пути к созданию настоящего «Большого Брата». Многие найдут альтернативу — из чувства протеста», — считает сенатор.

24 января немецкий депутат Европарламента Энгин Эроглу направил запрос в Еврокомиссию, в которой выразил обеспокоенность в связи с решением WhatsApp обновить условия пользовательского соглашения. Он попросил проверить законности слияния Facebook и WhatsApp в случае, если обещание хранить данные было значимым фактором при утверждении сделки.

В начале января WhatsApp изменил условия использования, которые теперь предусматривают обязательную передачу пользователями своих данных в рекламную систему Facebook и его «семейство приложений» для анализа их привычек и вкусов. В ответ на это пользователи по всему миру начали покидать WhatsApp.

Позже мессенджер принял решение отложить внедрение обновления пользовательского соглашения с 8 февраля на 15 мая, чтобы пользователи смогли в «удобном для них темпе» ознакомиться с обновлениями и принять их.