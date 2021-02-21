«Ливерпуль» дома проиграл «Эвертону» впервые с 1999 года

Футболисты «Ливерпуля» уступили на домашней арене «Эвертону» впервые за 22 года (0:2).

Встреча состоялась в субботу, 20 февраля, в рамках 25-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

Счет игры на третьей минуте открыл полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес. На 81-й минуте хавбек гостей Гилфи Тор Сигурдссон успешно реализовал пенальти и установил окончательный счет.

Последний раз «Ливерпуль» проигрывал на домашней арене «Эвертону» 27 сентября 1999 года. Тогда хозяева уступили со счетом 0:1, пишет «Спорт-Экспресс».

Так, «Эвертон» догнал «Ливерпуль» в турнирной таблице. Обе команды набрали по 40 очков и занимают седьмое и шестое места соответственно.

Как пишет портал Opta Sport, ливерпульцы впервые с декабря 1923 года проигрывают четвертый подряд домашний матч в чемпионате Англии. Кроме того, команда стала первым действующим чемпионом высшего дивизиона, уступившим дома четыре матча лиги кряду, после «Эвертона» в сезоне-1928/29.

До этого «Ливерпуль» проиграл «Бернли» (0:1), «Брайтон энд Хоув Альбион» (0:1) и «Манчестер Сити» (1:4).