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Эксперты сравнили отношение россиян к 8 Марта и 23 февраля

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Россияне любят 8 Марта больше, чем 23 февраля. Такие выводы сделали эксперты сервиса «Работа.ру» после изучения отношения граждан страны к этим праздникам.

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Согласно результатам исследования, оказавшимся в распоряжении «Известий», относятся к 8 Марта положительно 61% жителей России, при этом в 2020 году за праздник высказались 75% респондентов. Эксперты отмечают, что среди отметивших положительное отношение к 8 Марта мужчин больше, чем женщин, — 67% против 56%.

Положительно оценивают День защитника Отечества 52% участников исследования. При этом в прошлом году его позитивно оценивали 70% респондентов. 42% опрошенных заявили о нейтральном отношении к празднику, оценив его как очередной выходной день.

Негативно к обоим праздникам относятся по 5% жителей России. 6% мужчин считают День защитника Отечества пережитком прошлого, среди женщин такое мнение высказали 4% опрошенных.

Вместе с тем эксперты выяснили, помнят ли жители страны о происхождении этих праздников. Как оказалось, 77% опрошенных не знают, что 23 февраля раньше называлось Днем Советской армии и Военно-морского флота. Помнят об этом лишь 15% опрошенных. Отмечается, что современное название больше знакомо женщинам, а предыдущее — мужчинам.

Меньше половины опрошенных — 48% — знают, что Международный женский день происходит из дня, когда Клара Цеткин призвала женщин бороться за свои права, в том числе организовывая митинги. Об этом женщины оказались более осведомлены, чем мужчины.

Одним из вариантов происхождения 8 Марта респонденты посчитали день рождения одной из первых феминисток Розы Люксембург. Такой ответ дали 7% опрошенных. Однако она родилась 5 марта.

Такая же доля участников считает, что в этот день была основана первая женская политическая организация «Общество женщин — революционных республиканок», а еще 6% участников опроса заявили, что в этот день женщины получили право участвовать в выборах.

В опросе приняли участие более 4 тыс. человек из всех регионов России.

20 февраля стало известно, что большинство женщин в России планируют потратить на подарки к Дню защитника Отечества не более 3 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные опроса онлайн-платформы Webbankir.

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