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Тарасов рассказал о способах защиты при нападении хулиганов

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Боец ММА и спортивный блогер Артем Тарасов в субботу, 20 февраля, рассказал, как непрофессиональному бойцу защититься при нападении хулиганов.

«Первый прием самый лучший — это бег. Второй — возможность договориться. Третий, я всегда о нем говорю, — быть максимально неадекватным, орать, совершать разные неожиданные действия», — сказал Тарасов телеканалу РЕН ТВ.

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В случае если злоумышленник подошел близко, Тарасов посоветовал бить соперника в самое незащищенное место, например в нос.

Также спортивный блогер советует людям, которые столкнулись с хулиганами на улице, использовать «эффект неожиданности».

«Человек, который нападает, не ожидает, что девушка будет кричать, просить о помощи, будет выбиваться. В большинстве случаев обидчик испугается и уйдет в поисках другой жертвы. Чтобы не стать жертвой, нужно быть смелым», — объяснил Тарасов.

В случае если хулиган будет комплекцией как спортсмен силовых видов спорта Михаил Кокляев, Тарасов посоветовал «работать руками» и наносить удары снизу.

В субботу Тарасов проведет боксерский бой с тяжелоатлетом Кокляевым. Поединок состоится в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в концертном зале «Вегас Сити Холл».

В главном бою сразятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави). В соглавных боях встретятся скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в Африканском регионе Тайсон Дижон, видеоблогер и боец ММА Артем Тарасов и спортсмен силовых видов спорта Михаил Кокляев, бывший игрок в американский футбол, участник силового экстрима, обладатель звания «Самый большой бицепс России» Денис Вильданов и самбист, боец смешанных единоборств Максим Новоселов.

Бои в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

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