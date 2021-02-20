В России зарегистрировали третью вакцину от COVID-19

В России зарегистрирована третья вакцина от коронавирусной инфекции, препарат был создан в Центре имени Чумакова и получил название «КовиВак». Об этом на заседании правительства в субботу, 20 февраля, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день Россия — единственная страна, у которой есть уже три вакцины от COVID-19. По словам главы правительства, уже в середине марта первые 120 тыс. доз «КовиВака» будут запущены в гражданский оборот.

«Еще раз напоминаю, что каждый регион должен быть полностью готов к приемке, хранению и распределению препаратов, чтобы у тех, кто хочет сделать прививку, не возникало никаких сложностей», — подчеркнул российский премьер.

Помимо этого, Мишустин отметил, что уже произведено свыше 10 млн доз «Спутника V», порядка 80 тыс. доз «ЭпиВакКороны», а в ближайшее время будет запущена линия по промышленному производству препарата «КовиВак».

В свою очередь, министр здравоохранения России Михаила Мурашко сообщил, что первые две фазы испытаний подтвердили безопасность и эффективность «КовиВака».

Как отмечается, все три препарата можно хранить при температуре от 2 до 8 градусов выше нуля, что упрощает их транспортировку.

«КовиВак» является третьей российской вакциной от COVID-19. Первую в России и в мире вакцину от коронавируса зарегистрировали 11 августа 2020 года. Препарат под названием «Спутник V» разработали в Центре имени Гамалеи. Второй российской вакциной стал препарат центра «Вектор». Его зарегистрировали осенью 2020 года.

В январе гендиректор Центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов сообщил, что «КовиВак» после первого укола показывает до 70% иммунологической эффективности, после второго — до 90%. Результаты второй фазы исследований свидетельствуют об иммунологической эффективности прививки, отмечал гендиректор.

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