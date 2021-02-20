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Правнука королевы Великобритании Елизаветы II назвали в честь ее супруга

Правнука королевы Великобритании Елизаветы II назвали в честь ее супруга

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Правнука королевы Великобритании Елизаветы II назвали Августом Филипом Хоуком. Первенец родился у внучки королевы принцессы Евгении Йоркской и Джека Бруксбэнка, говорится в заявлении Букингемского дворца, распространенном в Twitter в субботу, 20 февраля.

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«Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк объявили о том, что назвали своего сына Августом Филипом Хоуком. Супруги тронуты добрыми пожеланиями, которые они получили в день рождения первенца», — говорится в сообщении.

При этом в сторис в своем Instagram принцесса Йоркская подчеркнула, что назвала сына в честь своего дедушки — 99-летнего супруга Елизаветы II герцога Эдинбургского Филипа. Ранее в феврале он был госпитализирован, после того, как почувствовал недомогание.

При этом она подчеркнула, что имя мальчик получил «в честь его обоих прадедов». Вероятно, речь идет о деде супруга королевы Виктории принца-консорта Альберта, который был правителем герцогства Саксен-Гота-Альтенбург и его звали Августом.

Появившийся на счет Август Филип стал 11-м номером в очереди на британский престол. После его рождения Елизавета II стала прабабушкой в девятый раз.

Его прадеда супруга королевы Великобритании Елизаветы II герцога Эдинбургского Филиппа 17 февраля госпитализировали в Лондоне. Отмечалось, что его положили в больницу по совету его врача в связи с ухудшением самочувствия. Ожидается, что герцог пробудет в медицинском учреждении несколько дней.

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