Американец откажется от еды на 46 дней в пользу пивной диеты

Житель Огайо Делл Холл планирует отказаться от твердой пищи на 46 дней, получая большую часть своего пропитания из пива. Таким образом мужчина намерен соблюдать Великий пост. Об этом в среду, 17 февраля, сообщило издание FOX19.

«Моя постная диета включает только пиво, воду, черный кофе и травяной чай. Я пью всего три-пять бутылок пива в сутки. Я не делаю этого постоянно. Вы не едите одно и то же каждый день. Так что я определенно не собираюсь пить одно и то же каждый день» — рассказал Холл.

Холл проделывал подобное в 2019 и 2020 годах. Он заметил, что такая диета может приносить пользу здоровью. Американец заявил, что заметно похудел, когда держал пост в предыдущем году.

Во время Великого поста американец планирует организовать сбор денег на краудфандинговой платформе. Деньги пойдут в местные бары и рестораны, пострадавшие от пандемии COVID-19. Мужчина намеревается собрать не меньше $10 тыс.

«Человеческое тело — удивительная вещь. Люди забыли, что они являются охотниками-собирателями и что голод — это нормальное состояние организма», — заключил Холл.

16 февраля австралийский диетолог Лиэнн Уорд рассказала, что для похудения необходим активный метаболизм, а при голодании и диетах он замедляется. По словам эксперта, иногда, чтобы сбросить вес, необходимо больше есть, избавиться от дефицита калорий и даже прибавить несколько килограммов, чтобы потом снова похудеть. Уорд посоветовала включить белок в каждый прием пищи, тренироваться с весами и хорошо высыпаться.