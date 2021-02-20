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Американец откажется от еды на 46 дней в пользу пивной диеты

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Житель Огайо Делл Холл планирует отказаться от твердой пищи на 46 дней, получая большую часть своего пропитания из пива. Таким образом мужчина намерен соблюдать Великий пост. Об этом в среду, 17 февраля, сообщило издание FOX19.

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«Моя постная диета включает только пиво, воду, черный кофе и травяной чай. Я пью всего три-пять бутылок пива в сутки. Я не делаю этого постоянно. Вы не едите одно и то же каждый день. Так что я определенно не собираюсь пить одно и то же каждый день» — рассказал Холл.

Холл проделывал подобное в 2019 и 2020 годах. Он заметил, что такая диета может приносить пользу здоровью. Американец заявил, что заметно похудел, когда держал пост в предыдущем году.

Во время Великого поста американец планирует организовать сбор денег на краудфандинговой платформе. Деньги пойдут в местные бары и рестораны, пострадавшие от пандемии COVID-19. Мужчина намеревается собрать не меньше $10 тыс.

«Человеческое тело — удивительная вещь. Люди забыли, что они являются охотниками-собирателями и что голод — это нормальное состояние организма», — заключил Холл.

16 февраля австралийский диетолог Лиэнн Уорд рассказала, что для похудения необходим активный метаболизм, а при голодании и диетах он замедляется. По словам эксперта, иногда, чтобы сбросить вес, необходимо больше есть, избавиться от дефицита калорий и даже прибавить несколько килограммов, чтобы потом снова похудеть. Уорд посоветовала включить белок в каждый прием пищи, тренироваться с весами и хорошо высыпаться.

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