Жителей Оренбуржья осудили за производство нелегального пластыря

Суд вынес приговор в отношении двух жителей Гая (Оренбургская область) после незаконного производства медицинских изделий. Местные жители изготавливали пластырь.

По данным суда, производство организовал индивидуальный предприниматель. С помощью самодельного металлического станка серебряный «дождик» наматывали на медицинский пластырь. В каждую упаковку помещали инструкцию, напечатанную на принтере. Изделие «Серебряные мостики» планировалось продавать на территории страны. Об этом сообщает 56orb.ru.

Для производства предприниматель привлек своего знакомого. В суде оба мужчины не признали свою вину. Предприниматель заявил, что пластырь является не медицинским, а косметическим средством, поэтому регистрация не требовалась. Его знакомый пояснил, что состоял в трудовых отношениях.

Суд признал жителей Гая виновными в незаконном производстве и сбыте изделий. Предпринимателя приговорили к трем годам лишения свободы условно, его подельника — к трем годам.