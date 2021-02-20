Песков подтвердил интерес России к налаживанию отношений с ЕС и США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Россия заинтересована в налаживании отношений с Европейским союзом и США. Об этом он сообщил в субботу, 20 февраля.

«Россия была и остается заинтересованной в налаживании добрых отношений и с США, и с Евросоюзом. Мы очень много делаем для этого, пытаясь побудить наших собеседников на проявления воли к нормализации отношений», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Песков отметил, что, несмотря на заинтересованность России в налаживании отношений, российская сторона не видит взаимности с ЕС и США в этом вопросе.

«У нас не всегда это получается, не всегда мы видим взаимность, точнее, в последнее время мы вообще не видим взаимность <…> НАТО постоянно вынуждает нас на то, чтобы мы активизировали действия по защите нас от агрессивных действий НАТО», — объяснил он.

В этот же день бывший премьер-министр федеральной земли Бранденбург и глава Германо-российского форума Маттиас Платцек заявил, что Россия устала от неконструктивной политики Запада и от двойных стандартов.

Накануне, 19 февраля, президент США Джо Байден на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Россия намерена подорвать трансатлантическое сотрудничество США и стран Европы. Он призвал европейских партнеров США придерживаться единства в Евросоюзе и внутри НАТО в свете «российской угрозы». Политик также заявил, что США будут сохранять полную приверженность НАТО и пятой статье Вашингтонского договора, которая определяет принцип коллективной обороны альянса.