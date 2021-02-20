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В Германии заявили об усталости России от вечных упреков Запада

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Россия устала от неконструктивной политики Запада и от двойных стандартов. Об этом сообщил бывший премьер-министр федеральной земли Бранденбург и глава Германо-российского форума Маттиас Платцек в интервью Berliner Zeitung.

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«Похоже, Россия попросту устала от нас и наших вечных упреков, а также от мира двойных стандартов. В политическом плане мы без конца грозим ей пальцем, потому что, как нам кажется, всё знаем лучше нее, потому что мир должен быть организован только так, как мы считаем нужным», — сказал он изданию в пятницу, 18 февраля.

Платцек напомнил речь главы МИД РФ Сергея Лаврова на форуме «Потсдамские встречи», который прошел в ноябре прошлого года. Тогда Лавров указал на усиление курса на сдерживание России со стороны ФРГ, а также деградацию отношений между Евросоюзом и РФ. При этом министр подчеркнул, что российская сторона заинтересована в восстановлении взаимоуважительного диалога с Германией.

Глава Германо-российского форума также добавил, что западные ценности нужно защищать, однако представители этих ценностей «должны демонстрировать их на деле, а не на словах».

Накануне, 19 февраля, глава МИД РФ заявил, что отношения России и ЕС разорваны «в клочья». По его мнению, нормализации отношений с Евросоюзом препятствует предвзятость.

Министр напомнил, как в мае 2019 года занимавший тогда пост главы МИД Испании Жозеп Боррель назвал Россию старым врагом Евросоюза, который «снова заявляет о себе и снова представляет угрозу».

18 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что российская сторона готова к конструктивному взаимодействию с ФРГ. По ее словам, ранее Берлин был генератором позитивных предложений в отношении России, а в настоящее время ситуация изменилась.

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