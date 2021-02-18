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МИД подчеркнул готовность России к сотрудничеству с ФРГ

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Россия готова к конструктивному взаимодействию с ФРГ, вопрос в том, почему Берлин идет на ухудшение отношений, Москва не видит для них выгоду в этом, заявила 18 февраля в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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По ее словам, ранее Берлин был генератором позитивных предложений в отношении России, в настоящее время ситуация изменилась.

«Показательно, что за время председательства ФРГ в Совете Европы во второй половине 2020 года именно по инициативе Берлина по линии ЕС было введено сразу несколько пакетов санкций», — отметила высокопоставленный дипломат.

Как полагает Захарова, это отчетливо подтверждает стратегию Германии, которая нацелена на использование ресурсов союза в целях реализации избранного ею курса на комплексное сдерживание России. Многие страны ЕС недовольны такой позицией, но в силу различных обстоятельств не решаются выступить открыто против этой линии.

«Мы, в свою очередь, открыты и готовы к конструктивному взаимодействию с западноевропейскими странами на основе принципов взаимоуважения, учета интересов друг друга», — ответила она на вопрос о российско-германских отношениях.

Ранее в феврале глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не хочет изолироваться от мира, но готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если альянс введет санкции для чувствительных сфер российской экономики.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, посетивший Москву на прошлой неделе, заявил, что может инициировать новые санкции против России. Он пообещал рассмотреть этот вопрос на заседании Совета глав МИД стран Евросоюза 22 февраля.

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