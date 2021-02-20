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На Украине заявили о строительстве музея о событиях на майдане в 2014 году

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Министр культуры Украины Александр Ткаченко анонсировал начало строительства музея «Революции достоинства» в 2021 году. Об этом 20 февраля он написал в своем Telegram-канале.

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Отмечается, что строительство учреждения анонсировано в День героев «Небесной сотни».

«Символично, что именно в этот день мы можем наконец объявить о начале проектно-строительных работ и строительстве музея «Революции достоинства» в этом году», — сообщил Ткаченко.

Он отметил, что Минкульт достиг договоренности по поводу условий использования проекта победителей архитектурного конкурса. В конкурсе одержал победу проект немецкой компании Kleihues + Kleihues Gesellschaft von Architekten mbH.

«Даже без помещения музей ежегодно реализует ряд проектов по чествованию участников Революции Достоинства и подготовил масштабную программу ко Дню героев «Небесной сотни» на 2021 год», — сказал глава минкультуры.

В субботу, 20 февраля, в Украине отмечается День героев «Небесной сотни». Это день памяти по погибшим во время событий на майдане в 2013-2014 годах.

21 ноября 2013 года сторонники евроинтеграции вышли на майдан Незалежности (площадь Независимости) в столице Украины после заявления правительства о приостановке подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Позднее на площади начали происходить стычки между силовиками и демонстрантами.

20 февраля 2014 года на площади произошла стрельба, в ходе нее погибли 53 человека. Украинские власти возложили ответственность за случившееся на режим тогдашнего президента Виктора Януковича. В результате смены власти, произошедшей в феврале 2014 года, Янукович, опасаясь за свою жизнь, покинул Украину. В России ему было предоставлено временное убежище до 26 октября 2021 года.

Пришедшие к власти в результате событий на майдане обвинили Януковича в злоупотреблении полномочиями, госизмене, а также в организации насильственных преступлений против участников протестов в 2014 году.

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