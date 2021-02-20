Синоптики предупредили о сугробах до 50 см в Петербурге

На предстоящих выходных в Санкт-Петербурге пройдет сильный снегопад. Высота снежного покрова может увеличиться вдвое. К началу рабочей недели сугробы вырастут до 50 см. Об этом в субботу, 20 февраля, заявили в Гидрометцентре региона.

«Сегодня ожидается небольшой снег, но в выходные дни осадков будет очень много. Прохождение через наши районы атмосферных фронтов за трое суток будет сопровождаться сильными снегопадами, которые пройдут с перерывами. Ночью и в первой половине дня 21 и 22 февраля, затем с 23-го на 24-е число осадки будут идти в виде сильного снега», — говорится в сообщении.

В центре отметили, что к началу рабочей недели ожидается выпадение 20–25 мм осадков, которые составят до 65–80% от месячной нормы февраля. На сегодняшний день высота снежного покрова в городе достигает 20 см.

«Такое количество снега в этот период наблюдалось в городе только в 2010 и 2011 годах. Тогда к концу февраля снежный покров превышал 60 см», — добавили синоптики.

19 февраля специалист центра «Фобос» Михаил Леус предупредил, что снегопад в Санкт-Петербурге начнется в субботу и продлится четыре дня. По сведениям метеоролога, центр циклона выйдет на акваторию Финского залива, после чего местами сильный снегопад будет сопровождаться порывистым ветром и метелями. За эти четыре дня в Северной столице может выпасть от 25 до 35 мм осадков при месячной норме в 31 мм.