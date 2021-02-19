Синоптик предупредил петербуржцев о сильном четырехдневном снегопаде

В Санкт-Петербурге с субботы начнется снегопад и продлится четыре дня. Такой прогноз в пятницу, 19 февраля сделал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, сильные осадки, количество которых может превысить месячную норму, принесет с собой мощный североатлантический циклон. При этом, если в воскресенье и понедельник снег еще будет умеренным, то пик разгула стихии придется на вторник, 23 февраля, отметил эксперт.

Именно во вторник, по сведениям метеоролога, центр циклона выйдет на акваторию Финского залива, после чего местами сильный снегопад будет сопровождаться порывистым ветром и метелями. «За эти 4 дня в Северной столице может выпасть от 25 до 35 мм осадков при месячной норме в 31 мм», — написал Леус на своей странице в Facebook.

Высота снежного покрова, согласно прогнозу синоптика, достигнет 35–45 см, притом что максимум этой зимы — 22–23 см.

«Последний раз такие сугробы в Северной столице были два года назад, в феврале 2019 года. Прекращение снега ожидается днем в среду, 24 февраля, но это не весь снег, что приготовил февраль для Санкт-Петербурга», — предупредил синоптик.

В дни снегопада температура в городе будет находиться на уровне 6–11 градусов мороза. Только в воскресенье, 21 февраля, будет теплее на 2–3 градуса.

Ранее в этот же день главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова предупредила, что москвичей на протяжении праздничных дней ожидают снегопады «различной интенсивности».