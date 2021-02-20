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Врач назвал везением быстрое выздоровление Трампа от COVID-19 в 2020 году

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Бывшему президенту США повезло выжить после коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи изданию The Telegraph.

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Причина — медленный темп вакцинации и быстрое расползание новых штаммов вируса

Фаучи отметил, что 74-летний Трамп находится в зоне риска из-за возраста и лишнего веса.

«Ему могло бы серьезно достаться. Я думаю, ему повезло», — отметил медик.

О том, что Дональд Трамп и его жена Мелания заболели коронавирусом, стало известно в октябре 2020 года. Отмечалось, что супруги чувствовали себя хорошо и не испытывали сильных проблем со здоровьем из-за вируса.

Более того, Трамп во время болезни смог продолжать работу в режиме онлайн.

Врач тогда еще президента США отмечал, что Трамп принимает противовирусные препараты, а медики с осторожностью и оптимизмом следят за здоровьем политика.

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