Врач назвал везением быстрое выздоровление Трампа от COVID-19 в 2020 году

Бывшему президенту США повезло выжить после коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи изданию The Telegraph.

Фаучи отметил, что 74-летний Трамп находится в зоне риска из-за возраста и лишнего веса.

«Ему могло бы серьезно достаться. Я думаю, ему повезло», — отметил медик.

О том, что Дональд Трамп и его жена Мелания заболели коронавирусом, стало известно в октябре 2020 года. Отмечалось, что супруги чувствовали себя хорошо и не испытывали сильных проблем со здоровьем из-за вируса.

Более того, Трамп во время болезни смог продолжать работу в режиме онлайн.

Врач тогда еще президента США отмечал, что Трамп принимает противовирусные препараты, а медики с осторожностью и оптимизмом следят за здоровьем политика.