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Рогозин сообщил Путину точность спутников ГЛОНАСС

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Точность глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС) составляет 2,6 м, сообщил в субботу, 20 февраля, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

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«Точность — 2,6 м, 100-процентный охват всей территории Земли. Лучше всего, конечно, в Северном полушарии, там сама группировка конфигурирована», — сказал Рогозин.

Он также уточнил, что спутники нового поколения «Глонасс-К2» будут обеспечивать точность 1,3 м. На данный момент, по словам главы «Роскосмоса», 28 спутников системы на орбите, из которых на «боевом дежурстве» находятся 23.

В ходе встречи Рогозин также рассказал, что в 2020 году «Роскосмос» полностью выполнил гособоронзаказ. Кроме того, глава ведомства отметил, что на 2021 год запланировано 29 пусков ракет космического назначения. В 2020 году, по словам Рогозина, были осуществлены 17 пусков ракет космического назначения и семь пусков боевых ракетных комплексов.

24 января стало известно, что в текущем году планируется запустить еще пять спутников ГЛОНАСС.

Орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 28 космических аппаратов (25 «Глонассов-М» и три «Глонасса-К»), из которых 23 работают по целевому назначению, два находятся на летных испытаниях, два — на техническом обслуживании и один — в резерве. Для глобального покрытия Земли навигационными сигналами системы нужно 24 функционирующих спутника.

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