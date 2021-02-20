«Роскосмос» полностью выполнил гособоронзаказ в 2020 году. Об этом 20 февраля заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Гособоронзаказ выполнен на 100%», — заявил Рогозин.

Также Рогозин отметил, что на 2021 год запланировано 29 пусков ракет космического назначения. В 2020 году, по словам главы «Роскосмоса», были осуществлены 17 пусков ракет космического назначения и семь пусков боевых ракетных комплексов.

Кроме того, в 2020 году выручка «Роскосмоса» по программам диверсификации выросла почти в два раза, сообщил Дмитрий Рогозин.

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