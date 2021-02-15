«Роскосмос» запустит 12 ракет «Союз-2» в 2021 году

Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» в текущем году намерена запустить с космодрома Байконур 12 ракет «Союз-2». Об этом 15 февраля сообщил глава Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Руслан Мухамеджанов.

«Это и федеральные пуски, и коммерческие — OneWeb (британский оператор глобальной спутниковой связи. — Ред.)», — сказал Мухамеджанов в эфире YouTube-канала «Роскосмос ТВ».

Мухамеджанов также отметил, что площадка полностью готова для пусков, боевой расчет в наличии и ждет выполнения работы, пишет «Газета.ру».

Ранее в этот же день с Байконура стартовала ракета «Союз -2.1А» с грузовым кораблем «Прогресс МС-16».

Отмечается, что грузовой корабль стартовал с площадки № 31 (стартовый комплекс «Восток»). Это первый старт корабля к Международной космической станции (МКС) в 2021 году.

Российские члены экипажа МКС-64 готовятся к прибытию нового транспортного грузового корабля «Прогресс МС-16», который доставит 2,5 т различных грузов: топливо, дополнительные запасы азота, питьевую воду, различное оборудование и материалы, а также ремонтно-восстановительный комплект для временной герметизации мест утечки воздуха в модуле «Звезда».