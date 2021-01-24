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Пять спутников «Глонасс» планируется запустить в 2021 году

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Пять навигационных спутников «Глонасс» планируется вывести на орбиту в 2021 году. Об этом 24 января сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«В этом году планируется запуск пяти спутников: последнего «Глонасса-М» — в течение года, двух «Глонассов-К» — во втором и третьем кварталах, двух «Глонассов-К2» — в третьем и четвертом кварталах», — сообщили агентству.

По словам источника, график запуска спутников может корректироваться как исходя из оперативной необходимости, так и из готовности аппаратов, уточняет «Газета.ру».

Ранее в декабре 2020 года сообщалось, что спутник нового поколения «Глонасс-К», запущенный в космос в октябре, сменит на орбите отказавший раньше срока аппарат предыдущего поколения.

Орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 28 космических аппаратов (25 «Глонассов-М» и три «Глонасса-К»), из которых 23 работают по целевому назначению, два находятся на летных испытаниях, два — на техническом обслуживании и один — в резерве. Для глобального покрытия Земли навигационными сигналами системы нужны 24 функционирующих спутника.

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