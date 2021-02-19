Карантин ввели в гимназии в Оренбурге из-за норовируса

Учащиеся гимназии № 1 в Оренбурге переведены на дистанционное обучение. Причиной стало выявление у нескольких человек норовирусной инфекции.

Заболевание подтвердилось у 16 гимназистов и одного преподавателя. Четверо пострадавших были госпитализированы в областную клиническую больницу. Всем заболевшим оказывается медицинская помощь.

Постановление о введении карантина подписала главный санитарный врач Оренбургской области Наталья Вяльцина. Срок действия ограничительных мер пока не установлен, сообщает РИА «Оренбуржье».

Учащиеся почувствовали недомогание после обеда в столовой 18 февраля. Специалисты взяли необходимые пробы, в помещениях гимназии проведена обработка в соответствии с предписанием Роспотребнадзора. Бригада пищеблока была отстранена от работы.