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Карантин ввели в гимназии в Оренбурге из-за норовируса

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Учащиеся гимназии № 1 в Оренбурге переведены на дистанционное обучение. Причиной стало выявление у нескольких человек норовирусной инфекции.

Заболевание подтвердилось у 16 гимназистов и одного преподавателя. Четверо пострадавших были госпитализированы в областную клиническую больницу. Всем заболевшим оказывается медицинская помощь.

Постановление о введении карантина подписала главный санитарный врач Оренбургской области Наталья Вяльцина. Срок действия ограничительных мер пока не установлен, сообщает РИА «Оренбуржье».

Учащиеся почувствовали недомогание после обеда в столовой 18 февраля. Специалисты взяли необходимые пробы, в помещениях гимназии проведена обработка в соответствии с предписанием Роспотребнадзора. Бригада пищеблока была отстранена от работы.

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