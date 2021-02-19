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Антонов отметил актуальность предложений о сотрудничестве с США

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Предложения России в адрес США об объединении усилий в борьбе с пандемией, терроризмом, распространением оружия массового уничтожения, изменением климата остаются в силе, заявил 19 февраля посол РФ в США Анатолий Антонов в ходе семинара Совета по международным отношениям.

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«Подчеркну, что мы неоднократно передавали американской стороне перечень конкретных проектов сотрудничества», — говорится в тексте выступления высокопоставленного дипломата, опубликованном на странице российского посольства в Facebook. Речь идет об обмене письмами об обязательствах невмешательства во внутренние дела друг друга, взаимодействии в области кибербезопасности.

Москва будет выносить эти вопросы на обсуждение в Госдепартаменте по мере утверждения там новых людей на российском направлении после прихода новой администрации.

По мнению дипломата, строить прогнозы рано, но романтических ожиданий у России нет. «Президенты приходят и уходят, партии сменяются, а принципиальный курс США на всемерное сдерживание России остается неизменным», — резюмировал он.

В январе Антонов призвал США прекратить беспочвенные обвинения в адрес РФ по химическому оружию. По его словам, российская сторона неоднократно предпринимала попытки наладить диалог «с целью прояснения истины», однако призывы Москвы остались без ответа.

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