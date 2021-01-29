Антонов призвал США прекратить беспочвенные обвинения в адрес РФ по химоружию

Посол РФ в США Анатолий Антонов прокомментировал заявление американского госдепартамента о якобы использовании Россией химического оружия. На странице дипмиссии в Facebook в пятницу, 29 января, он призвал прекратить беспочвенные инсинуации в адрес Москвы.

«Обратили внимание на очередные спекуляции американского внешнеполитического ведомства, в связи с чем хотели бы отметить следующее. Не в первый раз слышим подобные огульные обвинения в наш адрес, не подкрепленные никакими фактическими доказательствами», — написал Антонов.

Он подчеркнул, что российская сторона неоднократно предпринимала попытки наладить диалог «с целью прояснения истины», однако призывы Москвы остались без ответа.

«Напомню: Россия полностью ликвидировала свои запасы боевых отравляющих веществ, что документально подтверждено Организацией по запрещению химоружия», — отметил Антонов.

Дипломат добавил, что США — единственное государство-участник Конвенции о запрещении химоружия (КЗХО), которое до сих пор не выполнило обязательство по уничтожению запасов химического оружия.

«Призываем Вашингтон в кратчайшие сроки завершить программу химдемилитаризации и прекратить тиражировать беспочвенные инсинуации в адрес нашей страны», — подытожил российский посол.

В конце декабря 2020 года директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что США под разными предлогами затягивают свою программу химического разоружения и вместе с союзниками делают всё для разрушения Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Он добавил, что Россия еще в 2017 году успешно и с опережением графика на три года завершила национальную программу по уничтожению всех остававшихся со времен СССР запасов химоружия, тогда как Соединенные Штаты остаются единственным обладателем данного оружия из числа стран — участниц КЗХО.