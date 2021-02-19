Генсек ООН призвал Запад к диалогу с другими ведущими мировыми силами

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш указал Западу на необходимость вступить в содержательный диалог с другими ведущими мировыми силами, чтобы сохранить свои собственные ценности. Такое заявление он сделал в пятницу, 19 февраля, на виртуальном мероприятии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Прежде всего, по его словам, речь идет об отношениях Китая и Запада. Так Гутерриш ответил на вопрос о том, что надо сделать Западу, чтобы не утратить свое положение в мире.

«Западу необходимо найти способ сохранить свои ценности — ценности просвещения, рационализма, толерантности, прав человека. Но для этого Западу необходимо вступить в содержательный диалог и сотрудничество с другими ведущими игроками на глобальной арене», — сказал он.

Кроме того, он подчеркнул, что международное сообщество не сможет решить крупнейшие проблемы, вставшие перед ним, если между сверхдержавами произойдет раскол, который грозит превратиться из технологического и экономического в геостратегический и военный.

Мюнхенская конференция проходит в онлайн-формате 19–20 февраля. В ней примут участие в том числе американский президент Джо Байден, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Йенс Столтенберг и спецпосланник США по вопросам климата Джон Керри.

При этом 12 февраля стало известно, что президент России Владимир Путин не планирует выступать на мероприятии. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков позже заявил, что никаких бойкотов по отношению к Мюнхенской конференции по безопасности нет. При это он подчеркнул, что ему неизвестно, кто будет участвовать от России в этом мероприятии.