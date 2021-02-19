Представительница ММА Маздюк рассказала про нанесенную поклоннику травму

Представитель смешанных единоборств Дарина Маздюк 19 февраля в беседе с телеканалом РЕН ТВ рассказала о том, как она дала отпор слишком навязчивому фанату.

«Дурацкий комплимент — это одно, это не то, за что я буду распускать руки и травмировать человека, расчлененку там какую-то устраивать посреди улицы. Опять же, если это не переходит границ, если это не переходит в прикосновения, хватания. Когда дело доходит до хватания и всего остального, то да, такая практика была. Это потом заканчивается сломанными носами. Был случай — открытый перелом со смещением носа. Это для меня уже нормальные вещи», — заявила девушка

По словам Маздюк, она преследует одну цель — стать обладательницей пояса американского промоушена Bellator, контракт с которым она подписала в декабре 2020 года. После этого девушка намерена завершить спортивную карьеру.

Маздюк также сообщила о намерении посетить турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», где будет выступать ее друг и учитель, боец смешанных единоборств Максим Новоселов, который, по ее словам, много для нее сделал.

«Я ему безумно благодарна, мы до сих пор дружим, хорошо общаемся. Конечно, я поеду его поддержать, независимо от исхода боя», — сказала она.

Турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ» пройдет 20 февраля в московском концертном зале «Вегас Сити Холл». Его покажет телеканал РЕН ТВ.

На ринге встретятся боец смешанного стиля Вячеслав Дацик и камерунский боксер Тайсон Дижон, представитель силовых видов спорта Михаил Кокляев и блогер Артем Тарасов, боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), пауэрлифтер и игрок в американский футбол Денис Вильданов и самбист и боец смешанных единоборств Максим Новоселов.