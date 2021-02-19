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Посол США прокомментировал слухи об отключении России от SWIFT

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Посол США в России Джон Салливан 19 февраля заявил, что ему ничего неизвестно о возможном давлении со стороны Вашингтона на европейских партнеров по поводу отключения РФ от системы SWIFT.

Себе дороже: Байден собрался отключить Россию от SWIFT
Насколько это может отразиться на экономике страны

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что администрация американского президента Джо Байдена, как только он вступит в должность, рассмотрит несколько вариантов мер против России за ее предполагаемое участие в кибератаках на Соединенные Штаты через программное обеспечение фирмы SolarWinds. По мнению эксперта, одной из самых жестких мер может стать отключение РФ от системы международных расчетов SWIFT.

«Мне неизвестно о таких дискуссиях», – сказал Салливан, отвечая на вопрос «РИА Новости», может ли он подтвердить информацию о якобы оказанном давлении США на европейских партнеров.

Ранее 31 декабря исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов заявил, что отключение России от платежной системы SWIFT грозит для страны проблемами в международных расчетах, однако и американской стороне это будет невыгодно. Он отметил, что США на SWIFT имеет только гипотетическое влияние, ее штаб-квартира находится в Бельгии. Также, по словам Тузова, РФ может ввести жесткие санкции в отношении американских политиков и банков, что стране невыгодно.

SWIFT — международная межбанковская система передачи данных и совершения платежей. Ею пользуются свыше 11 тыс. крупнейших организаций примерно в 200 государствах.

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