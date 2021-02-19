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Представительница ММА Маздюк рассказала про удушающий прием Чистякова

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Представительница смешанных единоборств Дарина Маздюк, которую поклонники называют самой красивой и сексуальной девушкой в ММА, а также Красной Королевой, рассказала подробности поединка с 240-килограммовым блогером Григорием Чистяковым, состоявшегося в прошлом году.

Бой прошел в конце ноября 2020-го в рамках шоу «Наше дело».

По ее словам, тогда она была легче своего противника на 180 килограммов, и едва не сдалась во время поединка. Это произошло, когда тяжеловес взял ее на удушающий прием.

«Чуть не было момента сдачи на самом деле, когда он меня припечатал к сетке, разодрал мне локоть до шрамов, пошел на удушающий. Причем, я не умею бороться, он забрал шею и руку и чуть не задушил меня. Я ничего не могла сделать, я хотела сдаться, но благо судья нас развел, закончились 30 секунд на борьбу», — вспоминает Маздюк.

Она подчеркнула, что нашла тогда в себе силы продолжить и нокаутировала оппонента.

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По словам представительницы ММА, страшно бывает в любом бою, и с девочкой, и с мужчиной. Она отметила, что неважно, сильная или не слабая противница, — «всегда есть шанс пропустить случайный удар, есть вероятность случайного нокаута, всегда есть адреналин».

«Не надо думать, что бойцу не страшно. Страшно всем и всегда», — сказала спортсменка.

Она добавила, что собирается посетить турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», где будет выступать ее друг и учитель, боец смешанных единоборств Максим Новоселов, который, по ее словам, много для нее сделал.

«Я ему безумно благодарна, мы до сих пор дружим, хорошо общаемся. Конечно, я поеду его поддержать, независимо от исхода боя», — сказала она.

Красная Королева сообщила журналистам, что у нее есть «одна цель — пояс Bellator».

«И на этом завершение карьеры», — заключила девушка.

В декабре 2020 года Маздюк написала в своем Instagram, что подписала контракт с американским промоушеном Bellator, проводящим бои по ММА.

«С 16 декабря я официально являюсь бойцом Bellator в наилегчайшем весе!» — написала она.

Турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ» пройдет 20 февраля в московском концертном зале «Вегас Сити Холл». Его покажет телеканал РЕН ТВ.

На ринге встретятся боец смешанного стиля Вячеслав Дацик и камерунский боксер Тайсон Дижон, представитель силовых видов спорта Михаил Кокляев и блогер Артем Тарасов, боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), пауэрлифтер и игрок в американский футбол Денис Вильданов и самбист и боец смешанных единоборств Максим Новоселов.

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