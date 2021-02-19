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«Лыжню России» отменили из-за сильных морозов в Мурманске

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Соревнования «Лыжня России» отменили в Мурманске из-за аномальных морозов. Согласно прогнозам, местами может похолодать до –40 градусов.

Мероприятие должно было состояться 21 февраля. Причиной отмены комитет по физической культуре и спорту назвал неблагоприятные погодные условия. Об этом пишет ИА FlashNord.

По данным Мурманского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха с 19 по 22 февраля будет опускаться до –30 градусов. В отдельных частях региона возможны заморозки до –40 градусов.

Ранее о рекордных заморозках предупредили жителей Коми. Температуры в регионе опускаются до –40...–45 градусов, температурный фон ниже многолетней нормы на 10–12 градусов. Кроме того, синоптики говорят о рекордной продолжительности похолодания.

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