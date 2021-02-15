Синоптики сообщили о рекордных заморозках на территории Коми
Аномально холодная погода ожидается в Республике Коми до 20 февраля. По данным синоптиков, продолжительность заморозков и температура побьют рекорд 10-летней давности.
Согласно прогнозам, с 16 февраля температура на основной территории Коми опустится до –30...–35 градусов. В приполярных районах и Заполярье похолодает до –40...–45 градусов. Температурный фон ниже многолетней нормы на 10–12 градусов. Об этом сообщает ИА FlashNord.
В Центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Коми отмечают, что в последний раз такие продолжительные и интенсивные морозы наблюдались в республике в 2011 году.
Утром 15 февраля в ряде муниципалитетов из-за низкой температуры пришлось отменять занятия в школах. Морозы удерживаются в Коми с 8 февраля.
Ранее сообщалось, что из-за морозов в Москве до вечера 16 февраля объявлен оранжевый уровень погодной опасности.