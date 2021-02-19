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Hyundai начала продажи в России обновленного кроссовера Santa Fe

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Корейская компания Hyundai начала продажи в России обновленного кроссовера Santa Fe. Стоимость автомобиля составит от 2 479 000 рублей до 3 239 00 рублей. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 19 февраля «Известиям».

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Отмечается, что автомобиль предлагается с 3,5-литровым бензиновым мотором мощностью 249 л.с., а также 2,2-литровым дизельным агрегатом, выдающим 199 л.с. Кроме того, появился новый 2,5-литровый бензиновый двигатель, развивающий 180 л.с.

В России кроссовер предложат в четырех комплектациях: Family, Lifestyle, Prestige и High-Tech.

В начальную версию Family входят датчики света и дождя, система помощи при старте в гору и спуске, светодиодные фары, круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, подогрев руля.

В комплектацию Lifestyle включены такие опции, как водительское сиденье с электрическими регулировками в 10 направлениях, подогрев задних сидений, беспроводное зарядное устройство для смартфонов, электропривод двери багажника.

В версию Prestige входит виртуальная приборная панель, навигатор, передние кресла с системой вентиляции, аудиосистема Harman Kardon с 10 динамиками.

Топовая комплектация High-Tech дополнена системой автоматического экстренного торможения, функцией распознавания дорожных знаков и слепых зон, проекционным дисплеем, системой дистанционной парковки и камерами кругового обзора.

10 февраля сообщалось, что Hyundai показала концепт Tiger X-1, который представляет собой шагающий автомобиль-трансформер, способный передвигаться по труднодоступной местности.

По задумке разработчиков такой аппарат мог бы, например, вести научно-исследовательскую деятельность не только на Земле, но и на других планетах, а также на Луне.

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