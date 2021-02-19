«Русал» и РЖД могут стать главным плательщиками за мусоросжигание среди крупных энергопотребителей

В компании «РТ-Инвест» (входит в «Ростех») подсчитали возможную надбавку тарифной нагрузки для крупных потребителей электроэнергии для реализации крупного инфраструктурного проекта — запуска 25 мусоросжигающих заводов (МТЭС) в десятках регионов России. Презентация компании есть в распоряжении «Известий».

Отмечается, что разработанный «РТ-Инвест», «Росатомом» и ВЭБ проект обойдется в 1,296 трлн рублей. В «РТ-Инвест» подчеркнули, что его реализация не должна происходить за счет повышения тарифа для населения. Большая часть из указанной суммы будет покрыта частными инвестициями. При этом 100 млрд рублей могут быть получены через повышенные тарифы для потребителей энергии в течение 15 лет, добавили там. Согласно презентации «РТ-Инвест», рост тарифов крупных потребителей составит 0,18%. В компании оценили указанную надбавку как незначительную.

Среди крупнейших потребителей электроэнергии, у которых могут увеличиться тарифы, оказались «Русал» (дополнительная нагрузка составит 147 млн рублей в год), РЖД (90 млн рублей), «Роснефть» (72 млн рублей), «Газпром» (71 млн рублей), «Транснефть» (38 млн рублей), «Лукойл» (38 млн рублей), «Сургутнефтегаз» (22 млн рублей), Уральская горно-металлургическая компания (20 млн рублей), «Северсталь» (13 млн рублей) и др. «Известия» направили запросы в эти компании, чтобы узнать их оценку размера возможной дополнительной нагрузки.

В свою очередь, в «Русале» указали на то, что реализация мероприятий по утилизации отходов фактически никак не связана с рынком электроэнергии, она лишь перекладывает затраты от сжигания мусора в цену электрической энергии и мощности и может привести к росту объемов перекрестного субсидирования в отрасли.

Как посчитали в ассоциации «Сообщество потребителей энергии», вопрос заключается не в цене, а, в принципе, нет никаких оснований субсидировать МТЭС за счет доплат с энергорынка. В то же время старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова отметила, что крупный проект строительства МТЭС может дать новые рабочие места, поспособствовать развитию инфраструктуры РФ, а также общему улучшению экологии. По ее мнению, реализация масштабного проекта может стать перспективным шагом вперед и в «зеленых» технологиях, и в оптимизации экологических условий продуктивной работы с мусором.

В правительстве сообщили «Известиям», что 19 февраля состоится совещание по термической утилизации с участием вице-премьеров Александра Новака и Виктории Абрамченко, а также представителей Минэнерго, Минпромторга и Минприроды. В «РТ-Инвест» указали на то, что в ходе мероприятия представители компании планируют представить крупный проект.

При этом в Минэнерго ранее заявляли «Известиям», что ведомство не поддерживает рассматриваемую инициативу. В Минприроды отмечали, что строительством МТЭС соответствует задачам мусорной реформы России. В свою очередь, в Минпромторге сказали, что в ведомстве неоднократно подчеркивали необходимость эффективного ресурсосбережения с приоритетом использования вторичных ресурсов перед первичными.

Ранее, 4 февраля, сообщалось, что проект запуска 25 мусоросжигающих заводов вырос в цене более чем в два раза — до 1,3 трлн рублей. Его обновленная стоимость теперь включает налоги и будущую модернизацию через 15 лет.

Необходимость дополнительных инвестиций объяснялась тем, что все капитальные затраты и финансовые показатели рассчитываются на всем жизненном цикле проекта.