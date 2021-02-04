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Мусоросжигающие заводы России обойдутся в почти 1,3 трлн рублей

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Крупный инфраструктурный проект запуска 25 мусоросжигающих заводов в десятках регионов вырос в цене более чем в два раза — до 1,3 трлн рублей. Его обновленная стоимость теперь включает налоги и будущую модернизацию. Это отражено в материалах компании «РТ-Инвест», с которыми ознакомились «Известия».

Разработчиками проекта, помимо «РТ-Инвест», выступают «Росатом» и ВЭБ.РФ. В мае 2020 года в совместном заявлении компаний было сказано, что стоимость проекта составит 600 млрд рублей.

— У нас две волны инвестиций — строительство будет стоить более 700 млрд рублей с НДС, а остальное пойдет на модернизацию через 15 лет, — объяснили «Известиям» в «РТ-Инвесте».

Необходимость дополнительных инвестиций через 15 лет в компании объяснили тем, что все капитальные затраты и финансовые показатели рассчитываются на всём жизненном цикле проекта.

3 февраля замгендиректора «РТ-Инвест» Тимур Котляр на совещании в комитете Госдумы по энергетике сообщил, что источники финансирования проекта пока не определены и обсуждаются в правительстве. По его словам, сегодня изучается как возможность частных инвестиций, так и государственная поддержка программы строительства. При этом 100 млрд рублей могут быть получены через повышенные тарифы для потребителей энергии в течение 10 лет, добавил он. Однако представители бизнеса не разделяют такой подход.

— Мы против строительства мусоросжигающих заводов за счет дополнительных платежей за электроэнергию, вне зависимости от суммы. Даже объявленные 100 млрд станут для бизнеса тяжелой нагрузкой, — сказали «Известиям» в Ассоциации «Сообщество потребителей энергии».

В Минэнерго «Известиям» заявили, что не согласовывали эту инициативу, а в Минприроды считают, что она соответствует задачам мусорной реформы.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Опять 25: цена проекта мусоросжигающих заводов для регионов выросла вдвое

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