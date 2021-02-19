Ученые из США определили причину тяжелых осложнений COVID-19 у взрослых и детей

Специалисты из Массачусетского технологического института в США определили, что COVID-19 по-разному проявляется у пациентов и приводит к серьезным последствиям из-за определенных типов антител, которые могут вызвать специфичную реакцию организма. Доклад ученых был опубликован в пятницу, 19 февраля, в журнале Nature Medicine.

«В течение нескольких дней после появления симптомов коронавируса начинают выявляться специфические антитела к SARS-CoV-2. Они маркируют воздействие SARS-CoV-2. Однако, помимо их абсолютных количеств, сдвиги в составе поликлональных антител отмечают различные реакции на инфекцию и траекторию болезни», — отмечают ученые.

Они провели исследование, основываясь на показаниях двух групп участников. К первой группе относились 25 детей и молодых людей в возрасте до 21 года, а также 34 взрослых до 76 лет, которые не нуждались в срочной госпитализации. Вторую группу представляли 26 взрослых до 79 лет с тяжелой формой инфекции SARS-CoV-2.

Специалисты выявили, что у детей с синдромом мультисистемного воспаления (MIS-C), который развился после COVID-19, наблюдается высокий уровень антител IgG. Интересно, по словам ученых, именно то, что данный вид молекул в организме выполняет функцию контроля инфекции, а не активации иммунных клеток в случае с коронавирусом.

У взрослых с тяжелой формой COVID-19, по полученным данным, наблюдаются повышенные уровни антител IgA. Они, в свою очередь, взаимодействуют с типом иммунных клеток, которые называются нейтрофилами. Из данного симбиоза выделяются цитокины, регулирующие широкий спектр процессов организма.

«Сходные уровни комплемента, нейтрофилов и активирующих моноциты антител наблюдались у детей и слабо инфицированных взрослых, но были значительно ниже, чем у взрослых с тяжелой инфекцией. Однако, если антител IgA слишком много, это может вызвать цитокиновый шторм», — говорят ученые.

Исследователи отмечают, что данное открытие может помочь разработать такие методы лечения, которые смогут предотвратить или видоизменить иммунный ответ организма на COVID-19.

Ранее, 17 февраля, американские ученые из Северо-Западного университета вместе с медиками из сети клиник Northwestern Medicine провели ретроспективное исследование на возникновение болей в суставах и мышцах, которые появляются у некоторых пациентов с COVID-19.

Эксперты отмечают, что полученные после заражения коронавирусной инфекцией серьезные осложнения, в число которых входит ревматоидный артрит, аутоиммунный миозит или воспаление фаланг пальцев ног, получившее название «ковид-пальцы», являются результатом «атаки организма».