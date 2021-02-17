Американские ученые выявили связь между COVID-19 и болями в суставах

Американские ученые из Северо-Западного университета вместе с медиками из сети клиник Northwestern Medicine провели ретроспективное исследование на возникновение болей в суставах и мышцах, которые появляются у некоторых пациентов с COVID-19. Документ с полученными результатами был опубликован в среду, 17 февраля, на сайте журнала Skeletal Radiology.

В исследовании принимали участие пациенты, поступившие в Северо-западную мемориальную больницу в Чикаго в период с мая 2020 года по декабрь 2020 года. У них наблюдались данные симптомы. При помощи КТ, МРТ, УЗИ ученые установили, что постковидные скелетно-мышечные симптомы часто связаны именно с с аутоиммунной реакцией организма.

«Радиологические методы позволяют увидеть различные образования: отеки и воспалительные изменения тканей — наличие жидкости и опухолей; гематомы — скопления крови; омертвевшие ткани, свидетельствующие о начале гангрены», — отмечают авторы исследования.

Эксперты отмечают, что полученные после заражения коронавирусной инфекцией серьезные осложнения, в число которых входит ревматоидный артрит, аутоиммунный миозит или воспаление фаланг пальцев ног, получившее название «ковид—пальцы», являются результатом «атаки организма».

«Мы поняли, что коронавирус заставляет организм атаковать сам себя, что может привести к ревматологическим проблемам, требующим длительного лечения», — говорит доцент костно-мышечной радиологии в Школе медицины Файнберга Северо-Западного университета, один из авторов исследования Свати Дешмука, .

Отмечается, что большинство пациентов с нарушениями опорно-двигательной системы после коронавируса восстанавливаются, однако, для некоторых людей последствия могут быть гораздо серьезнее. Они также настаивают на том, чтобы медики умели различать прямое влияние самого вируса и реакцию организма.

Ранее, 16 февраля, французские ученые с помощью МРТ выявили изменения в глазах пациентов, которые переносят коронавирусную инфекцию в тяжелой форме. Больной может испытывать боли в грудной клетке, учащенное сердцебиение, постоянную слабость, одышку и депрессию, а также кашлять. По данным ученых, в таком состоянии у человека могут проявляться неврологические симптомы. Например, нарушение сна или головокружение.