Школьные входы чудесные: как детей возвращают в классы

Спустя год после объявления пандемии и с началом массовой вакцинации многие учреждения и заведения по всему миру начинают возвращаться к привычному формату работы. Первыми с домашнего режима отпускают самых неусидчивых — детей. Как это происходит в школах разных стран — в фотогалерее «Известий»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Российские ученики младших классов перешли на очный формат обучения еще осенью, старшеклассники вернулись в школы после новогодних праздников. Последними на очный формат перешли студенты, наиболее приспособленные к дистанционному обучению
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Фото: Getty Images/Nathan Howard
В США до сих пор продолжаются ожесточенные дебаты об открытии школ. В декабре штат Вашингтон ослабил ограничения и отправил учеников начальной и средней школы заниматься в классы на несколько дней в неделю
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Фото: Getty Images/Nathan Howard
Двое первоклассников наконец встретились в школе Грин-Маунтин в Вудленде
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Фото: Getty Images/Guillermo Legaria
В Боготе, столице Колумбии, школьники только сейчас вернулись за парты, и то далеко не все. Лишь восемь из 399 школ столичного региона пустили учеников в классы
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Фото: Getty Images/Guillermo Legaria
Возвращаться к очному обучению школы будут по очереди, сочетая его с виртуальными уроками. Ученикам, которым повезло, приходится ходить в масках и соблюдать социальную дистанцию
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Фото: Getty Images/Gaston Brito Miserocchi
В Боливии к очному обучению первыми вернулись сельские школы. Чтобы сократить число людей в помещениях, ученики ходят в школу по очереди. Состав классов меняется каждую неделю
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Фото: Getty Images/Gaston Brito Miserocchi
На занятиях в боливийско-японской школе Палькоко все ученики и учителя носят маски, соблюдают необходимую дистанцию, а на переменах моют руки
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Фото: Getty Images/Sakib Ali/Hindustan Times
В индийском штате Уттар-Прадеш школы только к концу февраля начали принимать учеников 6–8-х классов
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Фото: Getty Images/Sakib Ali/Hindustan Times
По данным местного департамента образования, в частные школы после снятия блокировки пришли не более 30% учеников, в государственных учебных заведениях число желающих учиться очно выше — до 45%
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Фото: Getty Images/Maja Hitij
В Германии очные занятия в школах не проводятся до сих пор. Правительство только сейчас начинает задумываться о послаблениях и частичном возврате в классы на фоне снижения числа инфицированных в стране в последние недели
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Фото: Getty Images/Maja Hitij
Посещать школу и заниматься с учителем разрешено лишь в исключительных случаях, которые рассматриваются индивидуально
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Фото: Getty Images/Bloomberg/Patricia Monteiro
Педагоги готовятся к открытию школ в бразильском Сан-Паулу. Союз учителей штата в начале февраля провел забастовку, на которой педагоги выражали протест против перехода к очному обучению и заявили, что продолжат работать дистанционно. Тогда дату полномасштабного открытия школ перенесли
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Фото: Getty Images/Bloomberg/Patricia Monteiro
Сейчас государственные учебные заведения имеют право размещать в классе 35% учеников, а муниципальные и частные — до 70%
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Фото: Getty Images/Xurxo Lobato
В Испании, переживающей третью волну COVID-19, учащиеся ходят в школы
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Фото: Getty Images/Xurxo Lobato
Уроки проводятся с соблюдением всех противоэпидемиологических мер, включая обязательные маски для лица и открытые окна во время занятий, даже в северной Ла-Корунье
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