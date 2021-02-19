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Россиянка спасла американскую семью от замерзания в Техасе

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Россиянка Лилия спасла дочь и троих внуков, проживающих в Техасе, от замерзания, сообщает 19 февраля телеканал «360».

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Женщина рассказала, что приехала из России в Техас в гости к дочери и троим внукам и задержалась там из-за пандемии коронавируса. Когда в штате начались аномальные холода и снегопады, она поддержала семью, научив сливать воду из батарей и связав американским родственникам теплые свитера.

«Большинство не знает, что воду нужно было сливать. <...> Спасло то, что жила в России», — рассказала женщина.

По ее словам, теплая одежда у ее близких осталась после поездки в горы. Вместе с тем в магазинах южного штата, не привыкшего к сильным холодам, такая одежда даже не продается.

Непогода пришла на юг США на прошлой неделе. Из-за сильного ветра, резкого похолодания и обильных снегопадов власти просили жителей оставаться дома.

Ранее 19 февраля американские СМИ сообщали, что жертвами аномальных морозов в США стали 34 человека, больше всего в Техасе.

Жители нескольких штатов не имеют доступа к проточной воде, у них отключено электричество, пишет «Газета.ру». Задержано более 3 тыс. авиарейсов.

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