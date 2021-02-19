Жертвами аномальных морозов в США стали 34 человека

В семи американских штатах в результате суровых зимних условий скончались 34 человека, сообщает в четверг, 18 февраля CBS News.

Как стало известно телеканалу, больше всего смертей было зарегистрировано в штате Техас: там из-за непогоды погибли 20 американцев. В частности, жертвами стали жители Хьюстона (7), округа Тейлор (6), Шугарленда (4), округа Галвестон (2) и Сан-Антонио (1).

По последним данным, от суровой погоды в США продолжают страдать более 100 млн американцев, а в наиболее пострадавших районах Техаса все еще идут снегопады. Кроме того, почти половина жителей штата — 13 млн — не имеют доступа к чистой проточной воде.

На фоне проблем, вызванных погодными условиями, в Техасе разгорелся политический скандал. Американцы раскритиковали местного сенатора-республиканца Теда Круза за то, что он в разгар стихийного бедствия отправился с семьей в отпуск в Мексику. В итоге сенатор вернулся в родной штат и назвал ошибкой свой отъезд.