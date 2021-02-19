Сенатор Круз назвал ошибкой отъезд в отпуск во время стихийного бедствия в Техасе

Американский сенатор Тед Круз 18 февраля назвал ошибкой свой отпуск в Мексике в то время, как в его родном штате Техас миллионы жителей остались без света и воды из-за снегопадов и других природных явлений.

«Поразмыслив, я пришел к выводу, что не надо было этого делать. <…> Очевидно, это была ошибка», — сказал он журналистам.

Круз объяснил, что хотел провести время с дочерьми, которых освободили от занятий в школе из-за непогоды.

16 февраля сообщалось, что из-за сильного похолодания 24 американских города обновили температурные рекорды. Более 150 млн американцев, проживающих в 26 штатах, получили предупреждения о погодной опасности.

Непогода и снег в Техасе и других штатах вызвала целый ряд проблем, включая массовое отключение электричества, приостановку работы НПЗ и других предприятий. По данным СМИ, жертвами непогоды в США стали 34 человека.