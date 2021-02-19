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Пропавшего сахалинского грейдериста нашли спустя двое суток

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На Сахалине нашли пропавшего водителя грейдера, он здоров, госпитализация не потребовалась. Мужчина пропал во время метели при расчистке дороги — в самый неподходящий момент в машине закончилось топливо. Сергея Смирнова разыскивали двое суток, сообщает телеканал «Известия». К поискам даже подключили вертолёт. Грейдерист грелся с помощью кофе и разжигал костёр.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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